Tesla öffnet sein US-Ladenetz für Konkurrenten

Nachdem Tesla in Europa bereits ein entsprechendes Pilotprojekt gestartet hat, will der E-Autobauer nun auch seine Ladesäulen in den USA für Fahrzeuge von Rivalen öffnen. Offiziell brüstet sich das Unternehmen damit, so den Wandel hin zu Elektromobilität vorantreiben zu wollen. Fördermassnahmen der US-Regierung dürften dem Musk-Konzern die Entscheidung jedoch vereinfacht haben.