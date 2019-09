Tesla - Pleite wirklich abzusehen?

Liebe Leser, am 24. Juni haben wir erörtert, wie stark Tesla der Pleite zugeneigt ist. Dies wird auch gegenwärtig im ManagerMagazin diskutiert. Unser Fazit und unsere Empfehlung war – man kann mit Tesla weiter Geld verdienen. Wir empfahlen – hier nachzulesen – die WKN SR2G53. Kurs damals – 3,71 Euro – Kurs jetzt 8.10 Euro. Bitte nehmen Sie den nächsten Inliner auf eine Einzelaktie mit, der mehr als 100 Prozent Rendite bringt. Es ist einer von rund einem Dutzend Inliner der letzten 20 Wochen mit Verdopplung oder mehr. Zwei sind dagegen mit Totalverlust einhergegangen. Dieses Verhältnis funktioniert so nur aufgrund unserer speziellen Auswahlansatzes. Unsere Abonnenten wissen dies. Übrigens - Unser Börsenbrief feiert Jubiläum. Und nur dort lesen Sie seit August Empfehlungen wie jene auf Tesla. Probieren Sie uns hier gerne aus und erfahren Sie, warum wir seit 12 Jahren mittlerweile erfolgreich unsere Depots führen, wie wir IHR Wissen zur Börse verbessern und warum uns Behavoiral Finance hilft, auch desaströse Jahre wie 2018 mit einem Plus abzuschließen. Unsere schönsten Trades der letzten 12 Monate liefen übrigens genau auf jene volatilen Titel wie Wirecard, Tesla oder Beyond Meat.

Denn - Kennen Sie den Mehrwert von Volatilität und wie Sie diese Gewinn bringend umsetzen? Traden Sie gegen die Menge, antizyklisch, basierend auf Behavioral Finance? Haben Sie Zugang zu institutionellem Research? Kombinieren Sie technische Analyse mit Stimmungsindikatoren? Mögen Sie tägliche Videonewsletter? Freien Zugang zu unseren Depots, beispielsweise dem Tradingdepot, das 2018 im Plus abschloss und 2019 bei plus 23% am 31.7 notierte? Und möchten Sie den Service, das Sie fragen können was immer Sie wollen und wir für Sie da sind? Dann testen Sie uns wirklich einmal.

Wir freuen uns mit dem gesamten Team und allen, die unseren umfangreichen Börsenbrief / Exklusivbereich möglich machen. Vielen Dank! Übrigens – Daniel Saurenz liefert den Börsendienst längst nicht allein. Dahinter steht ein Team. Daniel kennen Sie allerdings womöglich von n-tv und zahlreichen anderen Auftritten. (Falls Sie uns nicht kennen - Daniel sehen Sie hier bei n-tv wie immer wöchentlich).