Tesla schafft Rekordgewinn im ersten Quartal

Heute im Fokus

Dow Jones schließt etwas tiefer -- DAX beendet Handel fester -- Tesla mit deutlichem Umsatz- und Gewinnsprung -- STRATEC optimistischer für 2021 -- Apple, Sixt, BioNTech, GRENKE, HENSOLDT, VW im Fokus

USA wollen bis zu 60 Millionen AstraZeneca-Dosen an andere abgeben. Michelin legt dank Markterholung zu. Airbus, ArcelorMittal schließen sich Hamburger Wasserstoff-Allianz an. EU-Kommission leitet rechtliche Schritte gegen AstraZeneca ein. Merck & Co will bis 2025 CO2-neutral werden. Credit Suisse macht Fortschritte bei Greensill-Fonds-Abwicklung. Geschäfte bei GFT laufen besser. Sanofi produziert Moderna-Impfstoff für die USA.