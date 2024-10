Tesla steigert Verkäufe in China kräftig - Gesamtmarkt wächst noch stärker

PEKING (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla hat im vergangenen Monat in China deutlich mehr Fahrzeuge abgesetzt. Insgesamt lieferte das Unternehmen in der Volksrepublik im September 88.321 E-Autos aus, das war ein Plus von 19,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf vorläufige Daten des Herstellerverbands CAAM (Chinese Association of Automobile Manufacturers) mitteilte.

Im Vergleich zum stark gewachsenen Gesamtmarkt hinkte das Unternehmen von Elon Musk jedoch hinterher. Den Angaben zufolge zogen die Auslieferungen sämtlicher Fahrzeuge mit modernem Antrieb in China im September um 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 1,29 Millionen Einheiten an. Für Schub hatten zuletzt Kaufanreize der chinesischen Regierung gesorgt./tav/mis/stk