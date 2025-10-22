Tesla trotz Verkaufsrekords mit nächstem Gewinnrückgang
AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla hat trotz eines Verkaufsrekords im vergangenen Quartal den nächsten Gewinnrückgang verbucht. Der von Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller verdiente 1,37 Milliarden US-Dollar, das waren 37 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg unterdessen um zwölf Prozent auf knapp 28,1 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Beim bereinigten Ergebnis pro Aktie verfehlte Tesla hingegen mit einem Wert von 0,5 Dollar die Markterwartungen. Analysten hatten im Schnitt eher mit 0,55 Dollar gerechnet. Die Aktie schwankte in einer ersten Reaktion zwischen leichten Gewinnen und Verlusten.
Im dritten Quartal hatte der Schlussspurt bei US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos Tesla nach Monaten sinkender Verkäufe einen Absatzrekord beschert. Die Auslieferungen stiegen im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 497.099 Fahrzeuge. In den beiden ersten Quartalen des Jahres waren die Tesla-Auslieferungen um jeweils rund 13 Prozent gefallen.
Analysten waren bereits davon ausgegangen, dass einige Kaufinteressenten in den USA vor dem Auslaufen noch zuschlagen. Sie dachten aber mehrheitlich, dass es trotzdem einen erneuten Rückgang geben werde.
US-Präsident Donald Trump hatte die Steuergutschrift von 7.500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos Ende September auslaufen lassen. Die Frage ist nun, was potenziell vorgezogene Käufe für den Absatz im laufenden Vierteljahr und danach bedeuten./so/DP/he
