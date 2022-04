Tesla: Überzeugende Produktionsentwicklungen trotz Werksschließungen und Lieferkettenproblemen

Werbung

Jahrzehntelang hat sich in der Automobilbranche wenig getan, doch in den letzten Jahren hat sich durch Elektromobilität, autonomes Fahren und alternative Antriebstechnologien viel verändert. Zugpferd ist insbesondere das im Jahr 2003 von Elon Musk gegründete Unternehmen Tesla. Die am 02. April vorgelegten Produktions- und Auslieferungszahlen für das erste Geschäftsquartal haben dabei einen neuen Impuls ausgelöst, welcher die Aktie zielgerichtet in Richtung des Allzeithochs tendieren lässt.

Autonomes Fahren, Elektrofahrzeuge und Ladestationen

Tesla Inc. ist ein führender Hersteller von hochwertigen Elektrofahrzeugen und Anbieter von Solarenergiesystemen und Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Elektrofahrzeuge in verschieden Preisklassen. Daneben produziert der Fahrzeughersteller auch elektrische Antriebskomponenten. Zu Teslas Angebot zählen die Auto-Reihen Model S, Model X, Model Y und Model 3. Das Model S fällt eher in die Kategorie Luxuslimousine, das Model X und das kleinere Model Y sind SUVs. Das Model 3 fällt in die Kompaktklasse. Unter anderem will das Unternehmen mit dem Cybertruck im Bereich der Nutzfahrzeuge ganz vorne dabei sein. Das Unternehmen sieht sich auch als Vorreiter auf dem Gebiet des autonomen Fahrens. Tesla stellt darüber hinaus auch Ladestationen, sogenannte Supercharger, bereit, mit denen die Fahrzeuge innerhalb kurzer Zeit vollständig aufgeladen werden können. Außerdem ist das Unternehmen an der Entwicklung von Batteriesystemen und Antrieben tätig. Tesla verfügt über eine voll integrierte Energiesparte, die Produkte und Dienstleistungen rund um die Erzeugung, Speicherung und den Verbrauch von sauberer Energie anbietet. Mit dem Stromspeichersystem Powerwall bietet Tesla in seinem Portfolio einen Energiespeicher für den Haushalt. Der Speicher funktioniert wie ein Akku, der Solarstrom oder günstigen Nachtstrom speichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgibt. Zudem betreibt Tesla Batteriefabriken. Zur Stromerzeugung auf dem Dach bietet Tesla zudem Solardachziegel und Solaranlagen an.

Nationale Versorgung an Rohstoffen muss sichergestellt werden

US-Präsident Biden hat sich am 31. März auf den Defense Production Act (DPA) berufen, um die Produktion von Elektrofahrzeugbatterien anzukurbeln. Die Biden-Regierung kündigte hierzu einen zweistufigen Plan an, wobei sie sich auf die Befugnisse des Kalten Krieges berufen werde, um die heimische Produktion von Materialien für Batterien anzukurbeln. Im ersten Schritt sollen dabei die nationalen strategischen Ölreserven freigegeben werden, um die Bevölkerung bei den Energiepreisen zu entlasten. Im zweiten Schritt wolle Biden den Kongress auffordern, seinen Plan zur Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie in Amerika zu verabschieden. Letzteres betrifft auch den Erlass einer Richtlinie, welche die Anwendung des Defense Production Act autorisiert, um die amerikanische Produktion kritischer Materialien zu sichern. Hierzu zählen auch Materialien, welche für den Antrieb von Elektrofahrzeugen und den Übergang zu erneuerbaren Energien benötigt werden. Es ist ein Schritt, der die Wettbewerbsfähigkeit der USA auf einem von China dominierten Markt verbessern soll. Die Entscheidung fügt Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit und Mangan zu einer Liste von Gegenständen hinzu.

Produktion und Auslieferungen wecken Wachstumsfantasien

Im ersten Quartal hat Tesla trotz anhaltender Herausforderungen in der Lieferkette und Werksschließungen über 305.000 Fahrzeuge produziert und über 310.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Mit Blick auf die produzierten und ausgelieferten Modelle ergibt sich die folgende Aufteilung. Im ersten Quartal wurden 14.218 Fahrzeuge des Modells S/X und 291.189 Fahrzeuge des Modells 3/Y produziert, was einer Gesamtproduktion von 305.407 Fahrzeugen entspricht. Mit Blick auf die Auslieferungen meldete Tesla 14.724 Auslieferungen des Model S/X und 295.324 Auslieferungen des Model 3/Y, insgesamt wurden somit 310.048 Fahrzeuge ausgeliefert. Die Aktie reagierte auf diese Nachrichten bereits mit dem Start einer neuen Aufwärtswelle, welche die Kursentwicklung in Richtung des Allzeithochs tendieren lässt. Die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022 werden in zwei Wochen, am 20. April, nach Börsenschluss veröffentlicht.

