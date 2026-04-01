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Heute im FokusDAX höher -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- Infineon, ASML, AMD, AIXTRON, BYD, Rüstungsaktien, TUI, Organon, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank im Fokus
Novartis erhält EU-Zulassung für Rhapsido. Musk fordert Umbau von OpenAI - Gerichtsprozess startet. Mutares: Amaneos-Ausstieg verzögert sich. BVB sichert sich mit Sieg gegen Freiburg frühzeitig Champions-League-Qualifikation. Ryanair halbiert Flugangebot am BER - Verband warnt.
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