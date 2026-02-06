Tessin Nordic: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tessin Nordic hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,00 SEK. Im Vorjahresquartal waren -5,000 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,55 Prozent auf 5,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Tessin Nordic 6,6 Millionen SEK umgesetzt.

Tessin Nordic hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 18,000 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -10,000 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Tessin Nordic im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 39,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,76 Millionen SEK im Vergleich zu 24,57 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net