DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.230 -0,7%Euro1,1809 ±-0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Strategy (ex MicroStrategy) 722713 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
KW 6: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 6: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tessin Nordic: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

07.02.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tessin Nordic Holding AB Registered Shs
6,94 SEK 0,94 SEK 15,67%
Charts|News|Analysen

Tessin Nordic hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,00 SEK. Im Vorjahresquartal waren -5,000 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,55 Prozent auf 5,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Tessin Nordic 6,6 Millionen SEK umgesetzt.

Tessin Nordic hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 18,000 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -10,000 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Tessin Nordic im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 39,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,76 Millionen SEK im Vergleich zu 24,57 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tessin Nordic

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tessin Nordic

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Tessin Nordic Holding AB Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung