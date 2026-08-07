DAX 26.334 +0,1%ESt50 6.534 +0,2%MSCI World 5.008 +0,7%Top 10 Crypto 8,37 +1,8%Nas 26.694 +0,0%Bitcoin 55.915 -0,3%Euro 1,1551 -0,1%Öl 86,0 +2,9%Gold 4.340 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Testspiel

BVB-Aktie höher: Jungstars schießen Borussia Dortmund zum Testspielsieg bei Arsenal

BVB-Aktie höher: Jungstars schießen Borussia Dortmund zum Testspielsieg bei Arsenal

Borussia Dortmund hat den Härtetest beim englischen Meister Arsenal mit 3:2 gewonnen. Dabei sorgten drei junge BVB-Spieler für die Tore.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3.11 EUR 0.04 EUR 1.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Der BVB hat sein Testspiel beim englischen Meister und Champions-League-Finalisten FC Arsenal in London mit 3:2 (2:0) gewonnen. Für Borussia Dortmund trafen die beiden erst 18 Jahre alten Samuele Inacio (7. Minute) und Konstantinos Karetsas (29.) sowie der 19-jährige Joane Gadou (58.). Sowohl Gadou als auch Karetsas sind zwei von bislang vier Neuzugängen, die in diesem Sommer zur Mannschaft von Trainer Niko Kovac gestoßen sind.

Werbung

Trotz eines Chancenplus der Gastgeber und einiger Lücken in der Dortmunder Defensive ging der BVB mit einer Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzten die "Gunners" um Nationalspieler Kai Havertz durch Ethan Nwaneri (54.) und einen verwandelten Foulelfmeter von Viktor Gyökeres (69.) zweimal und drückten mit zahlreichen Nachwuchstalenten noch auf den Ausgleich. Doch Schwarz-Gelb hielt die knappe Führung bis zum Schlusspfiff.

Noch ein Härtetest steht für den BVB aus

Der BVB war nach der Rückkehr von seiner einwöchigen Japan-Reise vor einer Woche nicht mit allen Profis auf die Insel gereist. Neben den sich in der Reha befindenden Emre Can, Nico Schlotterbeck und Mussa Kaba waren auch Gregor Kobel und Julian Ryerson nach ihrer Urlaubs-Rückkehr nicht mit dabei. Auch Waldemar Anton (Trainingssteuerung) und Diant Ramaj (individuelles Training) verzichteten auf die Reise nach England.

Bevor es in zwei Wochen (22. August) im Franz-Beckenbauer-Supercup im ersten Pflichtspiel der Saison gegen den FC Bayern München ernst wird, steht für die Dortmunder am kommenden Samstag noch ein letzter Härtetest an. Nach den Testspielen gegen Rot-Weiß Oberhausen (3:1), Fortuna Düsseldorf (1:2), Cerezo Osaka (0:1) und FC Tokyo (1:0) hat der BVB im Rahmen der Saisoneröffnung im eigenen Stadion die AS Rom zu Gast.

Werbung

Die BVB-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zwischenzeitlich 1,14 Prozent auf 3,10 Euro.

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, ninopavisic / Shutterstock.com

Aktuelle BVB (Borussia Dortmund) Aktie News

Werbung

BVB (Borussia Dortmund) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)