BVB-Aktie etwas schwächer: Borussia Dortmund mit Verletzungspech bei zwei Profis - Sportdirektor hält weitere Wechsel für möglich

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat wegen seiner Verletzung aus dem letzten Testspiel die USA-Reise mit seinem Club Borussia Dortmund vorzeitig abgebrochen.

Der 23 Jahre alte Innenverteidiger reiste zurück nach Deutschland, um sich dort Untersuchungen zu unterziehen, wie der BVB (Borussia Dortmund) am Samstag mitteilte. Schlotterbeck musste zuletzt beim 6:0 im Testspiel gegen den Zweitligisten San Diego Loyal vorzeitig ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose zur Verletzung gab der BVB nicht bekannt.

Die Blessur hätte "einen Trainingseinsatz in den kommenden Tagen nicht ermöglicht", teilte der deutsche Vize-Meister mit. Schlotterbeck trat daher die Heimreise an.

Muskelfaserriss: BVB mehrere Wochen ohne Talent Duranville

Borussia Dortmund muss zudem mehrere Wochen auf Nachwuchs-Talent Julien Duranville verzichten. Der 17 Jahre alte Belgier zog sich beim 6:0 im Testspiel gegen Zweitligist San Diego Loyal einen Muskelfaserriss zu, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Der Offensivspieler musste in der Partie wegen seiner Verletzung vorzeitig ausgewechselt werden. Zuvor hatte er den Treffer zum 1:0 erzielt.

BVB-Sportdirektor Kehl schließt weitere Wechsel nicht aus

BVB_Sportdirektor Sebastian Kehl schließt weitere Wechsel auch nach der Verpflichtung von Marcel Sabitzer nicht aus. "Ich würde Transferaktivitäten vor Ende des Transferfensters niemals als beendet betrachten", sagte der frühere Fußball-Nationalspieler in einem Sky-Interview. "Wir werden weiter schauen müssen, was noch passiert. Vielleicht machen wir auch noch etwas auf der Abgabenseite. Wir sind auf alles vorbereitet."

Der BVB hatte den 29 Jahre alten Österreicher Sabitzer für dem Vernehmen nach um die 20 Millionen Euro vom FC Bayern verpflichtet. Zudem kamen Felix Nmecha (22) vom VfL Wolfsburg und Ramy Bensebaini (28) von Borussia Mönchengladbach.

"Uns war es wichtig, dass wir im Mittelfeld mit Marcel Sabitzer noch einmal einen Baustein hinzugefügt haben, der dem Trainer mehr Möglichkeiten in verschiedenen Grundordnungen und Profilzusammenstellungen gibt", sagte Kehl. "Das war wichtig." Sabitzer sei "ein sehr erfahrener Spieler, der unfassbar viele Qualitäten mitbringt und über eine hohe Mentalität und Aggressivität verfügt".

Sabitzer gibt Debüt im siegreichen Testspiel gegen Manchester United

Borussia Dortmund hat beim 45-Minuten-Debüt von Bayern-Zugang Marcel Sabitzer auch das zweite Testspiel auf seiner USA-Reise gewonnen. Der Fußball-Bundesligist besiegte am Sonntagabend (Ortszeit) in Las Vegas den Premier-League-Club Manchester United mit 3:2 (2:1). Das Siegtor erzielte vor 50.857 Zuschauern im Allegiant Stadium Nationalspieler Youssoufa Moukoko in der 71. Minute auf Vorlage von Marco Reus.

Beide Offensivakteure waren kurz zuvor von Trainer Edin Terzic eingewechselt worden. Reus kam für Donyell Malen, der den BVB mit einem Doppelschlag (43./44.) zur Pause in Führung gebracht hatte. Für Manchester United, das mit dem Ex-Dortmunder Jadon Sancho in der Startelf begonnen hatte, trafen Diogo Dalot (24.) und der Brasilianer Antony (52.).

Der für etwa 20 Millionen Euro vom FC Bayern München verpflichtete Österreicher Sabitzer begann im Mittelfeld zusammen mitten neuen BVB-Kapitän Emre Can und Julian Brandt. Defensivspieler Thomas Meunier musste in der zweiten Hälfte nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung verletzungsbedingt gleich wieder raus (68.).

Neuzugang Felix Nmecha gehörte nach BVB-Angaben aus Gründen der Belastungssteuerung weiterhin nicht zum Kader. Den ersten Test in den USA hatte die Borussia gegen den Zweitligisten San Diego Loyal mit 6:0 gewonnen. Vor der Rückreise nach Deutschland gibt es noch eine dritte Partie in Chicago gegen den FC Chelsea.

BVB-Keeper Kobel schließt Wechsel aktuell aus

Borussia Dortmunds Torwart Gregor Kobel beschäftigt sich nach eigenen Worten nicht mit einem Wechsel. Das hat der 25 Jahre alte Schweizer in einem Interview der "Bild"-Zeitung während der USA-Reise des Vizemeisters betont. "Das ist gerade gar kein Thema für mich", sagte Kobel und verwies auf seinen Vertrag bis 2026.

"Mein voller Fokus liegt auf diesem Team, mit dem ich in den nächsten Jahren erfolgreich sein will. Ich bin total darauf fokussiert, was hier passiert. Das erwarte ich von mir selbst", fügte Kobel hinzu. Trainer Edin Terzic hatte Kobel zuletzt zum stellvertretenden Kapitän bestimmt. Für den BVB spielt Kobel seit 2021, er wurde Anfang dieses Jahres in Berichten auch mittelfristig als möglicher Nachfolger von Manuel Neuer beim FC Bayern genannt.

Kehl kritisiert saudische Transferpolitik

Sebastian Kehl sieht in der Transferoffensive der Fußballclubs aus Saudi-Arabien auch ein Problem für BVB (Borussia Dortmund). "Diese Summen, die speziell in Saudi-Arabien gezahlt werden, zu erklären, ist schlicht nicht möglich. Sie verändern den Markt und machen es uns noch schwerer, zu agieren", sagte der BVB-Sportdirektor in einem Interview des "Kicker" (Montag). "Es gehen ja inzwischen nicht mehr nur Altstars dorthin, sondern auch jüngere Spieler. Wenn sich das so fortsetzt, entwickelt sich der Fußball in eine Richtung, die ihm ganz sicher großen Schaden zufügen wird." Zuletzt hatte sich unter anderem Jordan Henderson, Kapitän des FC Liverpool, einem saudischen Club angeschlossen.

Über die weiteren Transferaktivitäten des BVB verriet Kehl, der mit dem Vizemeister aktuell auf USA-Reise ist, nicht viel. Auf der Abgabeseite könne sich vielleicht auch noch etwas tun, sagte der 43-Jährige, der den BVB weiterhin für Top-Talente attraktiv halten will. "Diesen Ruf haben wir uns während der vergangenen Jahre in ganz Europa erarbeitet. Schlussendlich muss man festhalten, dass wir auch versuchen, Marktwerte aufzubauen. Dieser Aspekt wird in unserer Transferpolitik immer eine Rolle spielen."

Als externe Zugänge stehen bislang Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach, Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg und Marcel Sabitzer vom FC Bayern fest. Die Mittelfeldspieler Nmecha und Sabitzer sollen den zu Real Madrid gewechselten Jude Bellingham ersetzen. Sabitzer war erstmals am Sonntagabend (Ortszeit) im Testspiel gegen Premier-League-Club Manchester United zum Einsatz gekommen, welches der BVB 3:2 (2:1) gewann.

Am Montag sinkt die BVB-Aktie via XETRA zeitweise um 0,23 Prozent auf 4,31 Euro.

