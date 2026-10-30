Deutsche Inflation sinkt im Oktober deutlicher als erwartet

Teuerung

30.10.26 14:10 Uhr

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Oktober deutlicher als erwartet nachgelassen.

Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 2,8 (September: 3,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Raten von plus 0,1 und 3,1 Prozent erwartet.

Werbung

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex verringerte sich auf Monatssicht um 0,2 Prozent und stieg um ebenfalls 2,8 (3,3) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von plus 0,1 und 3,0 Prozent. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie betrug nur noch 2,1 (2,4). Waren verteuerten sich mit einer Jahresrate von 3,0 (3,8) Prozent, darunter Energie um 12,2 (14,9) und Nahrungsmittel um 0,4 (0,4) Prozent. Dienstleistungen kosteten 2,5 (2,7) Prozent mehr als im Oktober 2025.

DOW JONES