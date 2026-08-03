DAX 25.906 +1,1%ESt50 6.407 +0,8%MSCI World 4.848 +0,5%Top 10 Crypto 8,14 -1,5%Nas 25.374 +1,0%Bitcoin 54.269 -1,3%Euro 1,1529 -0,2%Öl 83,4 -7,5%Gold 4.043 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Teuerung

Schweiz: Inflation im Juli leicht rückläufig

Schweiz: Inflation im Juli leicht rückläufig

Die Teuerung ist in der Schweiz im Juli leicht zurückgegangen.

Die Jahresinflation schwächte sich auf 0,4 Prozent von 0,5 Prozent im Juni ab, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) sank dabei zum Vormonat um 0,1 Prozent auf 101,1 Punkte. Der Rückgang sei primär auf tiefere Energiepreise zurückzuführen, schrieb das BFS dazu. Die Teuerung schnitt in etwa wie von Experten erwartet ab.

Werbung

Im Juli seien unter anderem die Preise im Luftverkehr sowie für Diesel und Benzin gesunken, so die Mitteilung. Einen Rückgang habe es aufgrund des saisonalen Ausverkaufs auch bei den Preisen für Bekleidung und Schuhe gegeben. Demgegenüber sind laut dem BFS die Preise in der Parahotellerie sowie jene für Heizöl, Automiete und Carsharing gestiegen.

Die Kerninflation - ohne Energie und Treibstoffe sowie frische und saisonale Produkte - blieb derweil im Jahresvergleich gegenüber dem Wert vom Juni unverändert bei plus 0,3 Prozent stehen.

/mk/cg/AWP/jha

NEUENBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: by-studio / Shutterstock, kavalenkava / Shutterstock.com