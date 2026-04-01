DAX23.988 +0,8%Est505.948 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 -1,4%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.664 +0,4%Euro1,1721 +0,2%Öl96,02 -0,4%Gold4.774 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte: DAX fester -- Wall Street stabil erwartet -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- Software-Aktien, adidas, NIO, Lockheed Martin, Brown Forman im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Century Aluminum (CENX): Primäraluminium-Produzent profitiert vom US-Protektionismus und Energie-Boni! Pivotal-Point Nachverfolgung Century Aluminum (CENX): Primäraluminium-Produzent profitiert vom US-Protektionismus und Energie-Boni!
Bayer-Aktie etwas höher: OMV-Chef Alfred Stern soll Bayer-Aufsichtsrat werden Bayer-Aktie etwas höher: OMV-Chef Alfred Stern soll Bayer-Aufsichtsrat werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Teuerung

US-Inflation steigt im März

10.04.26 14:36 Uhr
Inflation in den USA steigt im März | finanzen.net

Der Inflationsdruck in den USA hat im März wie erwartet deutlich zugenommen.

Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent und lagen um 3,3 (Vormonat: 2,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,9 Prozent und einer Jahresteuerung von 3,3 Prozent gerechnet.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 2,6 (Vormonat: 2,5) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 2,7 Prozent erwartet.

Die Energiepreise erhöhten sich um 10,9 Prozent, darunter die Benzinpreise um 21,2 Prozent. Die Lebensmittelpreise stagnierten auf dem Niveau des Vormonats.

DOW JONES

Bildquellen: Cynthia Shirk / Shutterstock.com