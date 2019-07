Dafür mussten Verbraucher im Juni mehr bezahlen - das wurde günstiger

Der Verbraucherpreisindex stieg im Juni im Vorjahresmonatsvergleich um 1,6 Prozent an. Damit haben sich die Preise im Juni verglichen mit jenen im Juni 2018 um 1,6 Prozent verteuert. Verglichen zum Mai beträgt die Teuerungsrate 0,3 Prozent. Wobei die Verbraucher am meisten drauflegen mussten waren Pauschalreisen.

Teures Reisen im Juni

Die Preise für Pauschalreisen stiegen im Vorjahresvergleich um 6,1 Prozent an. Wer in den Urlaub fahren wollte, musste also deutlich tiefer in die Tasche greifen, als noch im letzten Jahr. Verglichen zum Mai stiegen die Pauschalreisen-Preise gar um 18,6 Prozent an. Das Statistische Bundesamt erklärt diese Teuerungsrate mit dem "Kalendereffekt": Die Pfingstferien in diesem Jahr lagen relativ spät, weshalb die Pauschalreisen dann vor allem im Juni teuer waren.

Doch nicht nur komplette Pauschalreisen wurden deutlich teurer, auch Flug- und Bahnreisen kamen Verbrauchern teurer zu stehen. Kosten für Flugtickets stiegen verglichen zum Mai um 2,6 Prozent, Bahntickets kosteten 1,6 Prozent mehr. Auch bei den Übernachtungspreisen war der Kalendereffekt zu spüren. Diese kosteten im Juni 0,9 Prozent mehr als im Mai. Ein Rückgang der Preise im Bereich der Dienstleistungen wurde hingegen im Bereich der Kinderbetreuung spürbar: Bildungsdienstleistungen des Elementarbereichs gingen im Vorjahresvergleich um 12,2 Prozent zurück - in einigen Bundesländern Deutschlands wurden die Betreuungskosten reduziert.

Teures Gemüse, günstiges Obst

Auch Nahrungsmittel wurden teurer, allerdings nur unterdurchschnittlich, wie das Statistische Bundesamt in einer Pressemitteilung klarstellt. 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr kostete der Gesamtbereich der Nahrungsmittel, obwohl der Preisanstieg unterdurchschnittlich war, lag er doch über der Erhöhung im Mai, wo er nur um 0,9 Prozent höher wurde. Verglichen zum Mai veränderten sich die Preise für Nahrungsmittel allerdings kaum: Nur 0,1 Prozent teurer war das gesamte Segment.

Im Vorjahresvergleich war es vor allem das Gemüse, dass mit einem Anstieg von 9,6 Prozent am stärksten ins Gewicht fiel. Aber auch Fisch, Fleisch und Getreideerzeugnisse wie Brot und Backwaren kosteten mehr. Dafür war ein Preisrückgang bei Obst um 6,1 Prozent und bei Speiseölen und -fetten um gar 9,3 Prozent zu verzeichnen.

Energieprodukte und Kleidung wurden günstiger

Wofür Verbraucher im Juni weniger zahlen mussten als im Mai waren Energieprodukte. Hier gibt das Statistische Bundesamt einen Rückgang um 1,1 Prozent an. Vor allem leichtes Heizöl war vom Preisrückgang betroffen: 7,3 Prozent weniger kostete es verglichen zum Vormonat. Auch Kraftstoffe kosteten Verbraucher 1,9 Prozent weniger.

Auch bei Bekleidung und Schuhen mussten Kunden im Juni weniger tief in die Tasche greifen als noch im Mai. Dieses Segment verzeichnete durch erste Rabattaktionen auf Frühjahrs- und Sommermode einen Rückgang von 1,7 Prozent.

