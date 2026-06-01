DAX24.210 +0,1%Est506.057 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9100 ±-0,0%Nas25.810 +2,5%Bitcoin54.667 -0,4%Euro1,1568 -0,1%Öl88,58 -0,6%Gold4.181 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 adidas A1EWWW BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX mit kräftigen Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen sehr stark -- SpaceX mit Rekord-Börsengang - Aktie vor erstem Handelstag -- CFO-Abgang bei Adobe
Top News
Trump zieht Iran-Angriffspläne zurück: DAX vor festem Start - alle Augen auf SpaceX Trump zieht Iran-Angriffspläne zurück: DAX vor festem Start - alle Augen auf SpaceX
PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Teuerungsrate

Deutsche HVPI-Inflation fällt im Mai - Kernverbraucherpreise beschleunigt

12.06.26 08:08 Uhr
Deutsche Inflation im Mai gesunken | finanzen.net

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai nachgelassen, wobei sich der Anstieg der Kernverbraucherpreise beschleunigte.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 2,7 (Vormonat: 2,9) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. Mai.

Gegenüber dem Vormonat sank der HVPI um 0,1 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

In der nationalen Berechnung sank die jährliche Inflationsrate auf 2,6 (Vormonat: 2,9) Prozent. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Preise um 0,2 Prozent. Die Zahlen entsprachen der ersten Veröffentlichung und den Prognosen von Volkswirten.

"Die Inflationsrate war im Mai 2026 etwas niedriger als in den Monaten davor. Die Energiepreise blieben infolge des Iran-Kriegs auf einem hohen Niveau, wenngleich der seit Anfang Mai geltende Tankrabatt die Teuerung abgemildert haben dürfte", sagte Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.

Die jährliche Inflationsrate ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, betrug 2,5 (2,3) Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES

Bildquellen: esfera / Shutterstock.com, amrita / Shutterstock.com