Deutsche Börse-Aktie legt zu: Deutsche Börse übernimmt Aktionärsberater ISS in Milliardendeal

Der Börsenbetreiber Deutsche Börse kauft laut eigener Mitteilung einen Mehrheitsanteil von 80 Prozent an der Institutional Shareholder Services Inc (ISS). Die restlichen 20 Prozent blieben bei dem ISS-Management und Genstar Capital LLC. Dem Deal liege eine Bewertung von 1,925 Milliarden Euro für 100 Prozent von ISS zu Grunde, so das Frankfurter Unternehmen.

Deutsche Börse nach Zukauf an DAX-Spitze

Nach zwei schwachen Börsentagen haben sich die Aktien der Deutschen Börse am Mittwochmorgen an die Spitze des DAX gesetzt. Mit einem Gewinn via XETRA von zeitweise 2,1 Prozent auf 136,35 Euro holten sie einen Teil der vorangegangenen Verluste wieder auf. Am Tag zuvor hatten sie unter einer Branchenschwäche gelitten, auch die Papiere der London Stock Exchange (LSE) und der Euronext waren gefallen.

Der Stimmrechtsberater ISS hat laut dem Analysten Chris Turner von der Berenberg Bank eine führende Stellung in einem solide wachsenden Markt inne. Allerdings habe der Börsenbetreiber aus Eschborn einen recht hohen Preis gezahlt, fügte Turner hinzu.

