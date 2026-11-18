Tevogen Bio: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Tevogen Bio hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,76 USD gegenüber -1,500 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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