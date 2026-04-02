Tevogen Bio vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Tevogen Bio hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,500 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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