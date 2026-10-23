Texas Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Texas Industries hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,67 CAD, nach 2,04 CAD im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,48 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Texas Industries einen Umsatz von 6,53 Milliarden CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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