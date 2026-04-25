Texas Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Texas Industries hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,96 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,95 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 7,56 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,16 Milliarden CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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