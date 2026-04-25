Texas Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

25.07.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite standen 7,56 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,16 Milliarden CAD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,96 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,95 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Texas Industries hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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