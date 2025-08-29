Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Texas Instruments befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 199,36 USD ab.

Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 199,36 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Texas Instruments-Aktie bei 199,19 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 199,81 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 68.515 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2025 auf bis zu 221,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (139,96 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,49 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 191,67 USD aus.

Texas Instruments ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Texas Instruments noch ein Gewinn pro Aktie von 1,22 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,45 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,60 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.

