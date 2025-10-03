Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments gibt am Abend nach

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 180,77 USD ab.

Die Texas Instruments-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 180,77 USD abwärts. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 180,67 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 182,77 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 560.394 Texas Instruments-Aktien.

Bei 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,96 USD am 12.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 22,58 Prozent sinken.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,49 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 191,67 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Texas Instruments am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,45 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,82 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Texas Instruments am 21.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

