Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag billiger

09.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 184,21 USD.

Die Texas Instruments-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 184,21 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Texas Instruments-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 184,10 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 184,40 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 172.593 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Bei 221,69 USD markierte der Titel am 12.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (139,96 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 191,67 USD.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 4,45 Mrd. USD gegenüber 3,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Texas Instruments am 28.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 5,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

