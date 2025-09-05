DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.062 -0,2%Euro1,1705 -0,5%Öl66,41 +0,3%Gold3.631 -0,1%
Aktienkurs aktuell

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Dienstagabend mit Abschlägen

09.09.25 20:24 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Dienstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Texas Instruments-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 185,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
157,40 EUR -2,84 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 185,35 USD. Das Tagestief markierte die Texas Instruments-Aktie bei 183,66 USD. Mit einem Wert von 184,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 764.143 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Kursplus von 19,61 Prozent wieder erreichen. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,49 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 191,67 USD.

Am 22.07.2025 äußerte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,45 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,60 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

