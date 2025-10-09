Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 179,79 USD abwärts.

Die Texas Instruments-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 179,79 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Texas Instruments-Aktie bis auf 179,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 180,68 USD. Bisher wurden via NASDAQ 121.280 Texas Instruments-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 23,30 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 139,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Texas Instruments-Aktie bei 191,67 USD.

Am 22.07.2025 lud Texas Instruments zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Texas Instruments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,22 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Texas Instruments 4,45 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Texas Instruments dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 5,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark