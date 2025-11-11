DAX24.054 +0,4%Est505.718 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.391 -0,6%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1596 +0,3%Öl64,98 +1,4%Gold4.114 -0,1%
Aktienkurs aktuell

11.11.25 16:08 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Texas Instruments konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 160,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
138,72 EUR -0,28 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Texas Instruments konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 160,91 USD. Bei 161,00 USD erreichte die Texas Instruments-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 160,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Texas Instruments-Aktien beläuft sich auf 100.934 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 139,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,49 USD. Im Vorjahr hatte Texas Instruments 5,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,00 USD für die Texas Instruments-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Texas Instruments am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach 1,47 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 4,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,15 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Texas Instruments-Aktie in Höhe von 5,48 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

