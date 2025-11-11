Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Texas Instruments konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 160,91 USD.

Das Papier von Texas Instruments konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 160,91 USD. Bei 161,00 USD erreichte die Texas Instruments-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 160,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Texas Instruments-Aktien beläuft sich auf 100.934 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 139,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,49 USD. Im Vorjahr hatte Texas Instruments 5,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,00 USD für die Texas Instruments-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Texas Instruments am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach 1,47 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 4,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,15 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Texas Instruments-Aktie in Höhe von 5,48 USD im Jahr 2025 aus.

