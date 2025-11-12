Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments zieht am Nachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Texas Instruments. Zuletzt stieg die Texas Instruments-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 162,05 USD.

Das Papier von Texas Instruments konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 162,05 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 162,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,85 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 191.037 Texas Instruments-Aktien.

Bei einem Wert von 221,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,80 Prozent. Bei 139,96 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 13,63 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,49 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Texas Instruments 5,26 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,00 USD für die Texas Instruments-Aktie.

Texas Instruments veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

