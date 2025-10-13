Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments zeigt sich am Montagabend gestärkt

Texas Instruments im Fokus

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 175,56 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Texas Instruments-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 175,56 USD. Die Texas Instruments-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 175,90 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,04 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 906.956 Texas Instruments-Aktien.

Am 12.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 20,81 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 139,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 20,28 Prozent Luft nach unten.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,49 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Texas Instruments-Aktie bei 191,67 USD.

Am 22.07.2025 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,22 USD je Aktie generiert. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Texas Instruments-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,60 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark