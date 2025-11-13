DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,99 -4,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,90 +0,4%Gold4.167 -0,7%
Fokus auf Aktienkurs

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

13.11.25 20:23 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Texas Instruments. Mit einem Kurs von 162,98 USD zeigte sich die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
140,66 EUR 0,38 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Texas Instruments-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 162,98 USD. Kurzfristig markierte die Texas Instruments-Aktie bei 165,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Texas Instruments-Aktie bei 162,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 937.032 Texas Instruments-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,69 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Texas Instruments-Aktie 36,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,49 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 21.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,47 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,74 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 4,15 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,48 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

