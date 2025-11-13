Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments tendiert am Abend nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Texas Instruments. Mit einem Kurs von 162,98 USD zeigte sich die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Texas Instruments-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 162,98 USD. Kurzfristig markierte die Texas Instruments-Aktie bei 165,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Texas Instruments-Aktie bei 162,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 937.032 Texas Instruments-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,69 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Texas Instruments-Aktie 36,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,49 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,00 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 21.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,47 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,74 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 4,15 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,48 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.
Redaktion finanzen.net
