Blick auf Aktienkurs

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments schiebt sich am Abend vor

14.10.25 20:24 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments schiebt sich am Abend vor

Die Aktie von Texas Instruments zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Texas Instruments-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 175,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
150,60 EUR 2,76 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 175,73 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bei 176,23 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 171,97 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.229.691 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 139,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 25,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,49 USD je Texas Instruments-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 191,67 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Texas Instruments am 22.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Texas Instruments ein EPS von 1,22 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4,45 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Texas Instruments am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Texas Instruments rechnen Experten am 27.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

