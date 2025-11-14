Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Texas Instruments am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 159,37 USD. Bei 158,37 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,50 USD. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 245.944 Aktien.

Bei 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 28,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 139,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,18 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 5,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,49 USD je Texas Instruments-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Texas Instruments-Aktie bei 140,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 21.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Mrd. USD – ein Plus von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 5,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

