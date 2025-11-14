Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Abend im Minusbereich

Kurs der Texas Instruments

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 158,68 USD nach.

Die Texas Instruments-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 158,68 USD. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 158,30 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 760.935 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. 39,71 Prozent Plus fehlen der Texas Instruments-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,80 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Texas Instruments seine Aktionäre 2024 mit 5,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,49 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 140,00 USD an.

Texas Instruments gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,48 USD. Im letzten Jahr hatte Texas Instruments einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie eingefahren. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

