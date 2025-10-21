Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 180,15 USD zu.
Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 180,15 USD. Den Tageshöchststand markierte die Texas Instruments-Aktie bei 180,40 USD. Bei 179,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 189.791 Stück gehandelt.
Am 12.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD an. 23,06 Prozent Plus fehlen der Texas Instruments-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,96 USD am 12.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Texas Instruments-Aktie bei 191,67 USD.
Texas Instruments ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,45 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Texas Instruments am 27.01.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Texas Instruments.
Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2025 5,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot
Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?
Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark
