Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments verteuert sich am Freitagabend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 207,85 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 207,85 USD. Im Tageshoch stieg die Texas Instruments-Aktie bis auf 209,03 USD. Bei 202,08 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 662.855 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (221,69 USD) erklomm das Papier am 12.07.2025. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 6,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 139,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,66 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,49 USD, nach 5,26 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Texas Instruments-Aktie bei 191,67 USD.
Am 22.07.2025 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4,45 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,60 USD je Aktie belaufen.
