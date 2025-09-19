DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,64 -2,3%Dow46.410 +0,2%Nas22.793 +0,7%Bitcoin95.505 -2,8%Euro1,1799 +0,5%Öl66,58 -0,1%Gold3.744 +1,6%
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Montagabend stärker

22.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Texas Instruments konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 180,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
151,90 EUR -1,00 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 180,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die Texas Instruments-Aktie sogar auf 181,41 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 179,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 666.811 Texas Instruments-Aktien.

Bei 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 18,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,96 USD am 12.04.2025. Mit einem Kursverlust von 22,24 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 5,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,49 USD je Texas Instruments-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 191,67 USD.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4,45 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,60 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen