Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Mittwochabend im Keller

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 8,0 Prozent auf 166,36 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr fiel die Texas Instruments-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 8,0 Prozent auf 166,36 USD ab. Die Texas Instruments-Aktie sank bis auf 163,05 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 163,80 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.835.881 Texas Instruments-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2025 auf bis zu 221,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,26 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (139,96 USD). Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 18,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,49 USD je Texas Instruments-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie.

Texas Instruments veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,22 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,45 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 27.10.2026 wird Texas Instruments schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 5,52 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

