Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Texas Instruments. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 181,60 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 181,60 USD zu. Die Texas Instruments-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 181,60 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 179,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 98.181 Texas Instruments-Aktien.

Bei 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 22,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 139,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,49 USD. Im Vorjahr hatte Texas Instruments 5,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie aus.

Am 22.07.2025 lud Texas Instruments zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Texas Instruments im vergangenen Quartal 4,45 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Texas Instruments 3,82 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Texas Instruments am 28.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,60 USD je Texas Instruments-Aktie belaufen.

