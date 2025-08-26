DAX23.997 -0,6%ESt505.384 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 +2,5%Dow45.549 +0,3%Nas21.568 +0,1%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1599 -0,4%Öl67,70 +0,7%Gold3.387 -0,2%
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Mittwochnachmittag verlustreich

27.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 204,65 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Texas Instruments-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 204,65 USD. Bei 203,43 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 204,67 USD. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 118.282 Stück gehandelt.

Am 12.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 8,33 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 139,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 191,67 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,45 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Texas Instruments-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

