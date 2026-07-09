TF Bank Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

11.07.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,18 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TF Bank Registered einen Umsatz von 941,6 Millionen SEK eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,97 SEK gegenüber 2,24 SEK im Vorjahresquartal.

TF Bank Registered präsentierte am 10.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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