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TF Bank Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

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TF Bank Registered präsentierte am 10.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,97 SEK gegenüber 2,24 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,18 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TF Bank Registered einen Umsatz von 941,6 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.net

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