TF Bank Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

16.10.26 06:35 Uhr

TF Bank Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,51 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,70 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1,30 Milliarden SEK gegenüber 1,00 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net