TFI International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

31.10.26 06:35 Uhr

TFI International präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,81 CAD gegenüber 1,42 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 3,13 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,71 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net