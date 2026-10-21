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TFTC

Delivery Hero-Aktie leichter: Verkauf des Taiwan-Geschäfts von Foodpanda verboten

Delivery Hero-Aktie leichter: Verkauf des Taiwan-Geschäfts von Foodpanda verboten

Mitten im Übernahmeprozess durch den Konkurrenten Uber muss der Essenslieferdienst Delivery Hero einen deutlichen Rückschlag einstecken.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
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Die Berliner bekommen für den Verkauf des Taiwan-Geschäfts ihrer Tochter Foodpanda keine Freigabe durch die dortige Wettbewerbsbehörde TFTC, wie sie am Mittwoch mitteilten. Delivery Hero kann nach eigenen Angaben aber noch Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen. Ob der Konzern von diesem Recht Gebrauch machen will, teilte er nicht mit.

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Delivery Hero hatte sich bereits im März auf den Verkauf des taiwanesischen Foodpanda-Geschäfts an den Konzern Grab für 600 Millionen US-Dollar geeinigt. Seinerzeit seien zugleich "angemessene" Schutzmaßnahmen für die Transaktion vereinbart worden, hieß es nun. So hätten sich beide Seiten auf eine sogenannte Break-Fee-Vereinbarung geeinigt. Bei solchen Vereinbarungen wird in der Regel eine Entschädigungssumme fällig, falls der Deal aus bestimmten, zuvor festgelegten Gründen scheitert.

Die Delivery Hero-Aktie verliert zeitweise 0,74 Prozent auf 37,57 Euro.

/tav/jha/

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Delivery Hero, Delivery Hero

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08.02.23 Uber Outperform RBC Capital Markets
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13.09.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.20 Uber overweight JP Morgan Chase & Co.

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