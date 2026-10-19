TGB Banquets Hotels informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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TGB Banquets Hotels veröffentlichte am 17.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TGB Banquets Hotels 0,070 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 37,00 Prozent auf 54,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte TGB Banquets Hotels 86,1 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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