TH International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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TH International hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,93 Prozent auf 43,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 50,0 Millionen USD gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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