Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,93 Prozent auf 43,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 50,0 Millionen USD gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

TH International hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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