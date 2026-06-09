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TH International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

10.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TH International Limited Registered Shs
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TH International hat am 09.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

TH International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,240 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,28 Prozent auf 37,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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