Thai Agro Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Thai Agro Energy hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 THB je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 676,9 Millionen THB – ein Plus von 45,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thai Agro Energy 465,4 Millionen THB erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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