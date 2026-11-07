Thai Agro Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

07.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 676,9 Millionen THB – ein Plus von 45,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thai Agro Energy 465,4 Millionen THB erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 THB je Aktie erzielt worden.

Thai Agro Energy hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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