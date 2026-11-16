Thai Reinsurance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Thai Reinsurance stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 THB je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 861,9 Millionen THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 804,5 Millionen THB.
Redaktion Finanzen.net
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