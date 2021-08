Thailands Ferieninsel Phuket - Besucherzahl bei 1 vH des Vorkrisenniveaus

Bangkok (Reuters) - Die auch bei deutschen Urlaubern beliebte Ferieninsel Phuket in Thailand leidet stark unter der Corona-Krise.

Im Juli habe die Besucherzahl bei lediglich rund einem Prozent des Vorkrisenniveaus gelegen, sagte der Präsident des Tourismusverbandes Phuket Tourist Association, Bhummikitti Ruktaengam, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Lediglich 15.000 ausländische Gäste kamen auf die Insel, was nur rund 450 Ankünften pro Tag entspricht. "In der Vergangenheit lagen wir bei 43.000 täglichen Ankünften, das heißt, wir haben etwa ein Prozent des Normalwertes erreicht", sagte Bhummikitti. Für Phuket ist das verheerend, da der Tourismus 90 Prozent der lokalen Wirtschaft ausmacht. Auch Thailand insgesamt ist auf Besucher aus dem Ausland angewiesen, steuert doch der Tourismus zwölf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Im Jahr 2019 zählte das Land noch über 40 Millionen ausländische Ankünfte, von denen zehn Millionen Phuket besuchten.

Der Versuch, den Tourismus dort wiederzubeleben, läuft angesichts des bisher größten Corona-Ausbruchs in dem südostasiatischen Land nur langsam an. Die Insel war im vergangenen Monat für vollständig geimpfte Touristen wieder geöffnet worden, die damit die von Thailand vorgeschriebene zweiwöchige Quarantäne umgehen konnten.

Doch auch für August zeichnet sich noch keine Wende zum Besseren ab. Die Zahl der Buchungen liege bisher bei nur 9000, sagte Bhummikitti. Grund dafür ist, das Thailand mit einem Anstieg der Covid-Fälle zu kämpfen hat. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsministerium 20.200 Neuinfektionen und weitere 188 Todesfälle. Beides sind Rekordwerte.

Das Finanzministerium hat wegen der schwierigen Corona-Lage vor kurzem seine Prognose für ausländische Ankünfte in diesem Jahr auf 300.000 gesenkt. Bislang hatte es auf zwei Millionen gehofft.