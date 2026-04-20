Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX steigt über 25.000-Punkte -- Asiens Börsen letztlich grün -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- AIXTRON, Novo Nordisk, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstung im Fokus
Ölpreise geben etwas nach. Beiersdorf hält an Prognose fest. Rio Tinto produziert in Q1 mehr Eisenerz und Kupfer. Airbus will Quarkslab übernehmen. Fraport: Passagierziele für 2026 bleiben stabil. AB Foods kündigt Trennung von Primark an. ZEW-Konjunkturerwartungen fallen stärker als erwartet.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei ihrer Geldanlage?