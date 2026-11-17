Tharimmune: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Tharimmune ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tharimmune die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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